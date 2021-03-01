Ракету для «Полонеза» создали в Беларуси

«Система «Полонез». Фото: ztem.by

Создание собственной ракеты – это одно из главных направлений деятельности военно-промышленного комитета Беларуси. Такое заявление сделал в эфире телеканала ОНТ председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

– Это самое главное направление, которым на сегодняшний день занимается Госкомвоенпром, и в ближайшее время на территории иностранного государства состоится очередной этап испытаний. Наземные испытания прошли успешно, мы верим, что все у нас получится, – уточнил он.

Пантус добавил, что в республике за последние годы, фактически с нуля, создали школу ракетостроения.

– Далеко не каждая страна сможет похвастаться тем, что у них есть самостоятельное конструкторское бюро, которое занимается разработкой настолько серьезных проектов, – заявил глава Госкомвоенпрома.

Ранее в Минобороны сообщали, на 2021-й год запланированы стрельбовые испытания белорусской ракеты для РСЗО «Полонез» с дальностью стрельбы 300 километров.

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