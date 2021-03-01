В КоАП Беларуси появится новый пункт, связанный с протестами

В КоАП введут отдельный пункт о вовлечении детей в несанкционированные митинги. Фото: архив КП.

О том, что в Кодекс об административных правонарушениях Беларуси введут отдельный пункт о вовлечении детей в несанкционированные митинги, в эфире «Беларусь 1» рассказала Ольга Чуприс, замглавы Администрации президента.

Новым пунктом КоАП будет обозначаться ответственность родителей по вовлечению детей в несанкционированные массовые мероприятия: митинги и протесты. Здесь Чуприс обратила внимание на закон о правах ребенка и напомнила, об установленной ответственности для родителей за детей.

- Но в том случае, если родители не обеспечивают права свободы и ребенка и его защиту, то соответственно превентивно должно действовать государство. Вот откуда появляются такие меры, - пояснила чиновница и уточнила, что в КоАП будут дополнения, касающиеся ответственности родителей за то, что они вовлекают детей в массовые несанкционированные мероприятия.

При этом представитель президентской администрации подчеркнула, что целью КоАП все же является предупредительная, а не карательная практика.

- Примерно 30 процентов составов там считаются проступками. Если такие деяния совершаются впервые, а в течение года больше не совершаются такие же правонарушения, то лицо считается не подвергавшемся административной ответственности, - уточнила Ольга Чуприс.

Резюмируя, чиновница подчеркнула, что около 230 позиций в Кодексе были откорректированы в сторону либерализации: были уменьшены нижний или верхний пределы санкций.

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