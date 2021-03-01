Таксист сбил ребенка во дворе в Гродно, уехал с места ДТП, но затем пришел в ГАИ

Водитель покинул место ДТП, но потом сам пришел в ГАИ
Фото: Сергей ГАПОН
Водитель «Фольксваген» совершил наезд на ребенка во дворе дома в Гродно и покинул место ДТП. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел 28 февраля около 16 часов на улице Лиможа.
– Установлено, что 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь в направлении выезда из дворовой территории, совершил наезд на малолетнего пешехода. Мальчик выбежал с правой стороны из-за припаркованных автомобилей, – рассказали подробности в ГАИ.
После наезда на ребенка таксист передал его матери, однако в милицию не сообщил. Правда, спустя примерно 2,5 часа он все-таки решил приехать в ГАИ и рассказал о ДТП с его участием.
В результате инцидента шестилетний мальчик получил перелом левой ноги со смещением, он находится в детской больнице.
Материалы переданы в Следственный комитет для проведения проверки.
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