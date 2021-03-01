Новый Уголовный Кодекс Беларуси могут принять уже в апреле 2021 года

Уголовный Кодекс Беларуси подготовлен в новой редакции.
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
О том, что в администрацию президента уже был передан УК Беларуси в новой редакции, в эфире «Беларусь 1» рассказала Наталья Филиппова, замминистра юстиции.
По словам чиновницы, Уголовный Кодекс в новой редакции может быть принят уже в середине весны 2021-го года.
- Первая ближайшая сессия парламента состоится в апреле. И документ может быть принят даже и в двух чтениях, - прокомментировала замминистра.
В свою очередь, представительница президентской администрации Ольга Чуприс подчеркнула, что часть работы над Уголовным Кодексом Беларуси в новой редакции на себя взяла администрация - «чтобы к сессии представить Кодекс на рассмотрение».
Еще Филиппова рассказала, что около двух лет ведомство работало над законом о защите персональных данных. И на данный момент документ уже находится в высокой степени готовности.
- Он уже подготовлен ко второму чтению и находится в Палате представителей, - уточнила она.
К слову, ранее, во время Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко заявлял, что в Беларуси изменится законодательство по пресечению массовых беспорядков. Он сказал, что закон будет ужесточаться и пояснил: «Процесс запущен».
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