Новый Уголовный Кодекс Беларуси могут принять уже в апреле 2021 года

Уголовный Кодекс Беларуси подготовлен в новой редакции. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что в администрацию президента уже был передан УК Беларуси в новой редакции, в эфире «Беларусь 1» рассказала Наталья Филиппова, замминистра юстиции.

По словам чиновницы, Уголовный Кодекс в новой редакции может быть принят уже в середине весны 2021-го года.

- Первая ближайшая сессия парламента состоится в апреле. И документ может быть принят даже и в двух чтениях, - прокомментировала замминистра.

В свою очередь, представительница президентской администрации Ольга Чуприс подчеркнула, что часть работы над Уголовным Кодексом Беларуси в новой редакции на себя взяла администрация - «чтобы к сессии представить Кодекс на рассмотрение».

Еще Филиппова рассказала, что около двух лет ведомство работало над законом о защите персональных данных. И на данный момент документ уже находится в высокой степени готовности.

- Он уже подготовлен ко второму чтению и находится в Палате представителей, - уточнила она.

К слову, ранее, во время Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко заявлял, что в Беларуси изменится законодательство по пресечению массовых беспорядков. Он сказал, что закон будет ужесточаться и пояснил: «Процесс запущен».

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