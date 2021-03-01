Фура переехала мужчину в Жабинковском районе – он умер

Мужчина погиб под колесами фуры. Фото: МВД
Мужчина погиб под колесами грузовика в Жабинковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Известно, что 26 февраля в восемь часов вечера на шестом километре трассы Орепичи - Степанки – Соколово 45-летний водитель грузовика Volvo наехал на необозначенного фликером 45-летнего мужчину. По предварительным данным, он лежал на проезжей части.
В результате аварии мужчина умер на месте от полученных травм.
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