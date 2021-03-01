В ГАИ рассказали, когда в Беларуси можно менять зимние шины на летние

Белорусских водителей просят не торопиться менять зимнюю резину. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Госавтоинспекции Минска предупредили автолюбителей - менять зимние шины на летние пока не стоит, информирует БелТА.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома пояснили, исходя из информации синоптиков, что в начале марта в Беларуси ожидается перепад температур, из-за чего местами на трассах будут образовываться участки гололеда. В связи с этим водителям пока рекомендуют не спешить менять резину на летний вариант.

- Ездить пока желательно на зимней резине, соблюдая установленный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Особенно необходимо быть осторожными при движении на мостах, путепроводах, спусках и подъемах дорог, - перечислили в УГАИ самые опасные места на трассах.

Что же касается точного дня смены шин на летние, в ГАИ его не назвали. Эта дата в Беларуси не установлена так строго, как регламентируется переход на зимнюю резину с 1 декабря. Обычно на летнюю резину можно возвращаться в середине марта. Весной 2021-го года надо дождаться устойчивой стабилизации температур, когда максимально снижается опасность появления на трассах гололедицы.

Еще водителей попросили быть внимательными, избегать резких маневров и необдуманных действий. Напомнили и о ремнях безопасности, как для тех, кто за рулем, так и для их пассажиров.

О внимательности в ГАИ попросили и пешеходов, мол, даже на регулируемой «зебре» стоит убедиться, что все авто остановились, прежде чем выйти на проезжую часть.

- Из-за обледенения тротуаров необходимо аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темноте обязательно обозначать себя световозвращающими элементами, - напомнили правоохранители о правилах безопасности.

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