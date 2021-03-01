Оплатить проезд в минском метро с 1 марта можно с помощью системы распознавания лиц: она действует на трех станциях

Оплатить проезд в минском метро можно с помощью биометрии. Фото: belarusbank.by

Пассажиры минской подземки с 1 марта могут опалить проезд при помощи биометрии – нужно всего лишь посмотреть в специальный экран. Воспользоваться этим способом оплаты могут владельцы карточек Mastercard на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина». Об этом сообщили в Беларусбанке, который запустил этот сервис.

Проект «Смотри и проходи» запустили летом 2020 года: на станции «Площадь Ленина» установили систему распознавания лиц. Ее опробовали сотрудники банка и метро.

Теперь, с 1 марта, такая возможность доступна пассажирам. Для оплаты проезда в метро нужно посмотреть на биометрический терминал, предварительно пройдя несколько простых шагов: скачать и установить приложение М-банкинг Беларусбанка, выбрать вкладку «Смотри и проходи», сфотографировать свое лицо перед поездкой.

Когда пассажир проходит через турникет, биометрическая система считывает его черты лица, а с платежной карточки списываются деньги.

Этот сервис доступен для клиентов любых банков, просто нужно с помощью СМС-банкинга добавить свою карточку в приложение М-банкинга в любом инфокиоске Беларусбанка.

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