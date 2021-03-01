Видеофакт. Лукашенко сказал, что в Беларуси за «зарплату в конвертах» накажут и работников

Лукашенко рассказал, какие бизнесмены не нужны в Беларуси. Фото: БелТА.

В понедельник, 1 марта, стало известно, как белорусские власти намерены решать проблему так называемых «зарплат в конвертах». Этот вопрос поднимался во время совещания Александра Лукашенко с главой КГК Василием Герасимовым. Видео разговора опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Так Александр Лукашенко, обращаясь к председателю Комитета государственного контроля, заметил: «Без вас не обойдемся». Имея ввиду, что без КГК, вопрос зарплат в конвертах не решится.

- Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы никогда гидра эта голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть, - прокомментировал он.

Далее Лукашенко сказал, что на него лично выходят отдельные белорусские бизнесмены, жалуются, что они ведут бизнес и платят «по ведомости», а есть те, кто делает не по закону.

- Даже конкретные называют фирмы, - сказал Лукашенко

Для решения проблемы белорусский президент предложил наказывать всех, то есть ввести ответственность не только для работодателей, которые «платят в конвертах», но и для работников, которые берут от них деньги в конвертах.

- Тогда они перестанут брать. А перестанут брать - и желание платить меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально, - заметил он, имея ввиду равную степень ответственности и одинаковое наказание для обеих сторон.

А продолжая, заявил, что одними штрафами в этом вопросе обойтись не получится и ответственность должна быть серьезной.

- Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие, - резюмировал Лукашенко.

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