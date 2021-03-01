Лукашенко отреагировал на рост цен на лекарства

Лукашенко высказался о повышении цен на лекарства. Фото: president.gov.by

В Беларуси не позволят наживаться на бедах людей. Такое заявление сделал 1 марта Александр Луцкашенко, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Беларуси Василия Герасимова.

Он напомнил, то было принято решение правительства по пресечению необоснованного роста цен. В частности, в отношении лекарств после повышения НДС до 10%, и под это аптеки начали поднимать цены.

– 10% НДС. Что такое 10%? Это ничто. Но под это все начали поднимать цены, – считает Лукашенко.

Герасимов в свою очередь добавил, что «некоторые и на 30% повысили».

В ответ на это Лукашенко заявил, что нужно таких останавливать.

– Да. Значит, жесточайшим образом надо останавливать людей. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное – лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей. Никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида. Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал, – цитирует пресс-служба президента.

Он продолжил, что в Беларуси почти половина аптек – частные, и если они не перестанут завышать цены, то работать будут государственные.

– Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства – на особый контроль, – заявил Лукашенко.

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Он заявил, что тогда «перестанут брать» зарплату в конвертах, отчего желание платить нелегально пропадет. И добавил, что бизнесмены, которые не платят налоги, в Беларуси не нужны (подробности).