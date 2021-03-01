Лукашенко: «Цены на молоко мы взяли под контроль, а что, на масло они не растут?»

Лукашенко заявил, что нужно выработать в глобальном плане политику ценообразования. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в понедельник, 1 марта, принял с докладом главу Комитета государственного контроля Василия Герасимова. Президент заявил, что нужно обращать внимание на ценообразование не только в отношении товаров повседневного спроса. Об этом сообщает БелТА.

- Мы их должны видеть. Ну это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Вот знаете, молоко взяли под контроль и будет придерживаться. А масло – пусть растет цена на него любыми темпами? Что, люди наши масло не употребляют? Нужно и здесь посматривать на ценообразование. Нам нужно выработать в глобальном плане политику ценообразования. Чтобы это выглядело нормально, чтобы не ретроградами были какими-то. Чтобы действительно дефицит не создать, но и люди чтобы видели, что нет роста цен необоснованного, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси каждый понимает, что такое цены и ценообразование.

- Люди наши все прекрасно понимают. В Беларуси каждый понимает, что такое цены и ценообразование. Разумно и без каких-то перегибов мы должны подойти к этому вопросу, - отметил Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, Комитет госконтроля, что касается ценообразования, не должен бежать впереди МАРТ и профсоюзов.

- Но вы же все-таки должны играть какую-то концептуальную роль. Вы должны видеть и анализировать, что именно нужно предпринимать касаемо ценообразования, - подытожил Лукашенко.

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