Туман и гололедица: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 2 марта

Туман и гололедица ожидаются в Беларуси марта. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Туманная погода ожидается в Беларуси 2 марта, также синоптики предупредили о гололедице.

По данным сайта pogoda.by, во вторник в республике будет облачно с прояснениями, почти без осадков, только днем по северо-востоку Беларуси местами пройдут кратковременные мокрый снег и дождь.

Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Объявлен желтый уровень опасности. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы будут достигать 14 м/с.

При этом будет довольно тепло: ночью столбики термометров покажут от -2°С до +3°С. Днем ожидается до +3°С… +9°С.

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