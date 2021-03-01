Пассажирский поезд Брест – Минск столкнулся со стадом лосей Фото: Инна КОРСАК

Пассажирский поезд Брест – Минск столкнулся со стадом лосей. Одно животное погибло. Данная информация была размещена на сайте МЧС.

- Инцидент произошел в воскресенье, 28 февраля. Пассажирский поезд Брест – Минск столкнулся со стадом лосей около станции «Бронная Гора» в Березовском районе. В результате столкновения одно животное погибло, у поезда механические повреждения, - сообщили в ведомстве.

Никто из пассажиров поезда не пострадал.

Задержка в движении поезда составила 50 минут.

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