Пассажирский поезд Брест – Минск столкнулся со стадом лосей
Фото: Инна КОРСАК
Пассажирский поезд Брест – Минск столкнулся со стадом лосей. Одно животное погибло. Данная информация была размещена на сайте МЧС.
- Инцидент произошел в воскресенье, 28 февраля. Пассажирский поезд Брест – Минск столкнулся со стадом лосей около станции «Бронная Гора» в Березовском районе. В результате столкновения одно животное погибло, у поезда механические повреждения, - сообщили в ведомстве.
Никто из пассажиров поезда не пострадал.
Задержка в движении поезда составила 50 минут.
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