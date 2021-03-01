Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 марта 2021 года: 961 новый случай COVID-19 и 9 смертей за сутки

961 новый случай COVID19 и 9 смертей за сутки Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она была опубликована в телеграм-канале ведомства.

На 1 марта в стране зарегистрировано 288 267 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 961 новый случай.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 278 661 пациент (+667 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 1985 человек (+9 смертей за сутки). Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 4 миллиона 908 тысяч 397 тестов. За последние сутки – 10 359.

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