До +11°С и снова зима: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси на неделе с 1 по 7 марта

Зимняя погода вернется в Беларусь к выходным 6-7 марта

Погода порадует белорусов теплом на этой неделе с 1 по 7 марта. Так, по данным синоптиков, в республике ожидается до +11°С.

– Прошедший февраль, несмотря на оттепельную погоду в конце месяца, оказался на 1-3 градуса холоднее обычного. Осадков во многих районах Беларуси выпало близко к месячной норме, лишь местами по Гомельской и востоку Могилевской области их было в избытке – около двух февральских норм. Дефицит осадков отмечался по северо-западу страны, – рассказали синоптики, передает БЕЛТА.

Первый день календарной весны пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха в разгар дня составит от +3°С до +9°С.

Во вторник, 2 марта, на большей части территории Беларуси осадков не прогнозируется, только по северо-востоку местами пройдут кратковременные мокрый снег и дождь. На этот день объявлен желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -2°С до +3°С. Днем воздух прогреется до +3°С… +9°С.

В среду, 3 марта, значительных осадков не ожидается, облачность уменьшится. Ночью и утром прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров покажут от -4°С до +1°С, днем будет от +3°С до +10°С.

В четверг, 4 марта, утром и днем на большей части Беларуси пройдет кратковременный дождь, мокрый снег. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью ожидается от3°С до +3°С, а днем воздух прогреется до +2… +8°С, по югу республики будет до +11°С

В пятницу, 5 марта, ситуация в атмосфере изменится. Ночью на большей части Беларуси, днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. В некоторых районах будет слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью ожидается от -1 до -7°С, по югу – от 0°С до +1°С. Днем будет от +3°С до +3°С.

При этом в выходные 6 и 7 марта вернется зимняя погода. По данным синоптиков, в некоторых районах республики пройдет небольшой кратковременный снег.

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