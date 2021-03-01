В Комитете госконтроля заявили, что после мониторинга цены на продукты и лекарства могут быть снижены

Комитет государственного контроля при необходимости может инициировать дополнительные меры для снижения цен на лекарства. Глава ведомства Василий Герасимов отметил, что по поручению главы государства, КГК совместно с Минздравом, МАРТ и облисполкомами занимается мониторингом цен на потребительские товары и лекарственные препараты.

- Стоит отметить, что уже в большинстве своем, цены пошли вниз. И это еще произошло до того, как Совет Министров принял постановление, которое ограничивает ежемесячное повышение цен по 60 позициям. Но на этом мы не останавливаемся. Несколько раз в неделю специально созданные группы проводят мониторинг аптечной сети, чтобы у нас была информация с мест о том, что у нас в конкретной аптеке. И по результатам мониторингом будут приняты меры по снижению цен, - приводит слова Герасимова БелТА.

По словам главы КГК, не все приняли должные меры по снижению цен.

- На наш взгляд, по некоторым позициям цены понижены недостаточно по сравнению с тем, как они были повышены изначально. К примеру, подняли цены на 30%, хотя отмененная льгота по НДС была всего 10. А после этого по требованию государственных органов, снизили лишь на 10%. Цены должны быть разумные и объективные, - заявил Герасимов.

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