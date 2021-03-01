Шел по железнодорожным путям: мужчина погиб под колесами поезда в Жлобинском районе

Мужчина попал под грузовой поезд, когда шел по путям

Грузовой поезд сбил насмерть мужчину в Жлобинском районе, который шел по железнодорожным путям. Он погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в МВД.

Авария произошла 27 февраля примерно в пять часов вечера недалеко от станции Лукский.

Машинист заметил на путях человека и сразу применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось. Врачи некоторое время пытались спасти жизнь пострадавшего, но их усилия успехом не увенчались.

Выяснилось, что смертельную травму получил 32-летний житель Рогачева.

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