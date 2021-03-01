Комитет госконтроля насчитал в Беларуси около 4,5 тысяч долгостроев, которые находятся в госсобственности

Снимок носит иллюстративный характер Фото: Инна КОРСАК

В Комитете государственного контроля по поручению президента изучили ситуацию с долгостроями в Беларуси. По словам главы ведомства Василия Герасимова, ситуация очень серьезная. Об этом сообщает БелТА.

- В Беларуси 4465 долгостроев, которые находятся в государственной собственности. Среди них 47% - те, которые не строятся уже более пяти лет. А 19% - те, которые уже не строятся больше двадцати лет, - рассказал главе государства во время доклада глава КГК.

После доклада Герасимов рассказал, что все объекты необходимо будет исследовать с точки зрения состояния.

- Все долгострои необходимо исследовать с точки зрения их состояния. Также необходимо выяснить, насколько целесообразно их дальнейшее строительство или снос того, что есть, с выходом на конкретную программу по каждому из объектов – в какие именно сроки и за какие средства это будет сделано. Работа в данном направлении комитетом будет продолжена вместе с органами власти, - уточнил Герасимов.

Он добавил, что главе государства во время доклада было доложено о работе Комитета госконтроля за эффективностью расходования бюджетных средств.

- Если говорить о бюджете и государственной собственности, то уже в 2021 году нам уже удалось внести серьезные предложения, которые на данный момент прорабатываются правительство, - подчеркнул глава КГК.

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