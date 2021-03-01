Павел Латушко ответил жене Владимира Макея: чтобы судить, нужно посещать театры

Павел Латушко ответил на критику супруги Владимира Макея Фото: Павел МАРТИНЧИК

Член президиума Координационного совета, руководитель Народного антикризисного управления и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко ответил на критику в свой адрес со стороны супруги главы МИД Беларуси Веры Поляковой.

Напомним, что Полякова недавно обвинила Латушко в том, что он «вытер ноги о Купаловский театр», а также «разрушил столетнюю историю театра», «вывел этих людей и бросил их», имея ввиду уход актеров из театра. По словам Поляковой, она никогда ему этого не простит.

Павел Латушко отреагировал на ее заявления в интервью Malanka Live.

– Из театра ушли народные артисты, заслуженные артисты Беларуси, кстати, по количеству народных и заслуженных артистов Купаловский театр всегда был лидером. И это люди принимали решение, каждый из них личность, каждый из них особа в культуре. И говорить, что кто-то их вывел, кто-то их повел за собой, кто-то о них вытер ноги – это кощунственно, это растоптать еще раз этих людей, их чувства, их боль и страдания. Те эмоции, которые были тогда, не ушли, потому что репрессии и насилие продолжаются. Так что никто никого не выводил, это было решение актеров, творческого состава и ряда сотрудников. А Национальный театр Купалы – это ответственность перед нацией, перед народом. Так вот, Купаловский театр взял на себя эту ответственность и роль, и он сказал: да, мы с народом, да, мы с белорусской нацией, – сказал Латушко.

Кроме того, он рассказал, что за полтора года, пока руководил театром, ни разу не видел в нем Владимира Макея и его супругу.

– Я как-то что-то за эти годы не увидел семейство [Макей] в Купаловском театре, я там видел бывших министров иностранных дел: Хвостова, Сенько, Латыпова, Мартынова, видел премьер-министра Румаса, но как-то вот это семейство не заходило, не находило время, чтобы за последние годы бывать там. Для того, чтобы судить, нужно посещать театры, – добавил Латушко.

Руководитель НАУ также напомнил, что не только из Купаловского театра ушли актеры после выборов и репрессий.

– А вот что скажет Вера Александровна насчет Свободного художественного театра, который фактически прекратил свое существование, Нового драматического театра, Гродненского драматического, где ушла половина труппы, Большого театра, где уволили артистов, Белгосфилармонии, где артистов задерживали во время репетиций. Это музыканты, артисты, сколько из них прошли через тюрьмы, Вера Александровна? Их тоже вывели, о них тоже вытерли ноги? Кто? Вы ответите на этот вопрос? Какое лицемерие нужно иметь, чтобы такое утверждать. Как нужно не понимать добро и зло, правду и ложь? – сказал Латушко

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