Ученые рассказали, почему люди, которые перенесли COVID-19, могут быть склонны к суициду

Медики рассказали, как ковид связан со статистикой суицида. Фото: СЕРЕБРО Сергей.

Ученые исследуют случаи суицида среди тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. О том, какие объяснения они дают увеличению количества самоубийств среди перенесших ковид, рассказывает Медицина и Наука.

Предположение о том, что пандемия ковида может привести к изменениям в психике людей и росту попыток суицида, эксперты выдвигали еще в 2019 году. Тогда речь шла о возможном увеличении числа людей с тревожными и депрессивными расстройствами.

Впоследствии стали приходить сообщения о росте суицидов из Японии, о психических расстройствах, вызываемых коронавирусом, сообщали ученые Оксфордского университета, медики из Великобритании, Италии и других стран.

Российские специалисты выдвинули две версии, которые объясняют изменения в психике больных ковидом. Одни специлисты считают, что причиной развития энцефалопатии и в последующем –агрессии, может быть недостаточное обеспечение мозга кислородом из-за поражения легких. Другие, и в частности, психиатр Владимир Брылев, считают, что изменения в психике вызывают продукты распада, возникающие в результате поражения органов.

Длительная самоизоляция также может привести к изменениям в работе мозга. «Немаловажную роль в развитии суицидов сыграла и всемирная истерия с ежедневным нагнетанием обстановки, связанной с распространением коронавируса на планете», - пишет издание.

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