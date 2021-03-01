Курсы валют в Беларуси на 1 марта: евро резко подешевел

Курсы валют в Беларуси на 1 марта Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 1 марта состоялись торги. Евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал. Информация была опубликована на официальном сайте БВФБ.

Евро подешевел на 0,0255 и теперь стоит 3,1407 белорусского рубля.

Доллар снизился на 0,0038 и теперь стоит 2,6019 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0118 и теперь стоит 3,5146 белорусского рубля.

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