В Мингорисполкоме назвали три лучших района Минска

В Минске назвали три лучших района Фото: Инна КОРСАК

В Мингорисполкоме в понедельник, 1 марта, назвали три лучших района Минска. Их определяли по итогам социально-экономического соревнования за 2020 год. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

- По решению Мингорисполкома, на первом месте оказался Советский района, на втором – Первомайский, а на третьем – Партизанский. Данное соревнование проводится для того, чтобы стимулировать трудовую и творческую инициативу сотрудников администраций районов столицы и трудовых коллективов. Оно направлено на дальнейшее развитие Минска, его промышленного комплекса, потребительского рынка, внешнеэкономической, инвестиционной, инновационной деятельности, а также образования, здравоохранения, исполнения доходной части бюджета и благоустройства территории столицы, - говорится в сообщении.

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