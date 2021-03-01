Вот почему в понедельник, 1 марта, у вас болит голова и как подготовиться к следующим магнитным бурям

Весеннее небо в первый же день "подарило" людям магнитную бурю. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

1 марта для многих выдалось тяжелым не только потому, что эта дата выпала на понедельник, а еще и потому, что в первый день весны Землю накрыла магнитная буря. На сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН этот день отмечен тревожными красными столбиками.

Сегодня у многих болит или кружится голова, учащается пульс, многие беспокойно спали, ощутили необъяснимую тревогу или перепады настроения. Так магнитная буря действует на метеочувствительных людей. Вероятны во время этого природного явления и перебои с электричеством, неполадки в работе интернета. Буря, которая началась 1 марта, будет ощущаться еще и 2 марта. Кстати, она не такая уж и сильная – по классификации магнитных бурь достигает уровня G2, тогда как максимально возможный – G5.

В марте к магнитным бурям тем, кому они доставляют дискомфорт, стоит подготовиться заранее. Повышенная активность Солнца, которая вызывает бури, будет проявляться 18 и 19 марта. Также влияние магнитных бурь будет чувствоваться 6, 12, 13, 15 и 20 марта.

Чтобы снизить неприятные ощущения в эти дни, запаситесь водой и пейте побольше. Чаще проветривайте помещение, а еще лучше – распланируйте свой день так, чтобы по возможности больше быть на свежем воздухе. При этом старайтесь исключить тяжелый физический труд и факторы, которые могут вас взволновать, привести в состояние стресса. Не ешьте жирной и тяжелой еды, не пейте алкоголь и энергетические напитки, советует Минск-Новости.