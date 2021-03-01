В БелЖД объяснили, по какой причине по пути из Гомеля в Минск сломался «Штадлер». Фото: сайт БЖД

На Белорусской железной дороге объяснили, по какой именно причине по пути из Гомеля в Минск 16 февраля сломался «Штадлер». Информация была опубликована на сайте ведомства.

Напомним, что во вторник, 16 февраля, поезд региональных линий бизнес-класса №707 Гомель-Минск выехал из города, а спустя 40 минут остановился по причине технической неисправности.

Когда стало понятно, что дальше поезд следовать не может, пассажиров пересадили в другой электропоезд и отправили в Минск. Люди в Минск приехали с опозданием более чем на 3,5 часа.

После проведенного служебного расследования Белорусская железная дорога назвала причину поломки – конструктивный недостаток клапана компрессорной установки, который был допущен производителем.

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