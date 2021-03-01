В квартиру 19-летнего парня забрался вор и забрал только одну вещь. Чтобы ее унести, понадобилась помощь друзей

Парень унес у соседа тахту - для этого пришлось сломать входную дверь и наврать приятелям. Фото: УВД Гродно.

В Слониме правоохранительным органам пришлось разбираться с не совсем обычной кражей. Злоумышленник вышиб дверь в квартиру 19-летнего парня и унес всего одну вещь. Правда, чтобы унести ее, вору понадобилась помощь нескольких друзей

Вор забрал из квартиры слонимчанина тахту вместе с подушками. Оказалось, что кражу совершил 18-летний парень, который живет в соседнем подъезде. Накануне он устроил вечеринку с друзьями и подумал, что для таких случаев ему не хватает дополнительного спального места. Молодой человек вспомнил, что один раз заходил домой к соседу и видел у него симпатичную тахту. Ее и решил украсть, воспользовавшись тем, что парень уехал на учебу в Гродно.

Друзьям, которые помогали переносить тахту, молодой человек сказал, что хозяин разрешил ее забрать.

Довольно необычная кража произошла в Слониме. Там в один из дней февраля у 19-летнего молодого человека прямо из комнаты пропала тахта, стоимостью 300 рублей. Кроме того, злоумышленник был настолько беспардонным, что выбил входную дверь и даже забрал все подушки. -Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», похищенное изъято, - рассказали в ОИОС УВД Гродненского облисполкома.

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