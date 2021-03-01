Мэр Минска поручил уже с 1 марта приступить к уборке территорий и большому ремонту дорог. Фото: БелТА

В Мингорисполкоме 1 марта, в понедельник, мэр Минска Владимир Кухарев провел оперативное совещание. Он поручил начать уже с 1 марта весенний месячник по уборке, благоустройству и озеленению города. Информация было опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Сейчас как раз благоприятная погода для того, чтобы начать проведение работ по уборке территорий. Необходимо наводить порядок, уделив особое внимание территориям вдоль МКАД и железной дороги. Уже к выходным парки и скверны полностью должны быть убраны и готовы ко встрече посетителей. Нужно также продолжить работу по приведению в порядок пойм водных объектов Минска: убрать заросли и благоустроить данные участки, - отметил Кухарев.

По словам мэра столицы, заняться наведением порядка предстоит не только сотрудникам коммунальных служб, но и предприятиям, организациям и учреждениям как на своих территориях, так и на закрепленных.

Владимир Кухарев поставил задачу определиться с дальнейшим освоением территории вдоль минской кольцевой автодороги.

- Необходимо осмотреть каждый участок и внести конкретные предложения по развитию свободных территорий вдоль МКАД, - заявил Кухарев.

Он добавил, что нужно обследовать и территории предприятий Минска, чтобы определить те, которые используются недостаточно эффективно либо же вовсе не используются, и предложить варианты дальнейшего применения данных участков.

Мэр Минска потребовал от дорожных служб столицы активизировать работу по ямочному ремонту улично-дорожной сети. А ЖКХ было поручено в течение недели обследовать, и до 1 мая привести в порядок все пандусы, которые установлены в жилых домах.

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