Волонтеры рассказали, как две недели искали в лесу пропавшего пенсионера

Пенсионера две недели искали в окрестных лесах. Фото: Медиа-Полесье.

В Брестской области две недели искали пропавшего пенсионера. 69-летний Анатолий Хаменя из деревни Большие Чуевичи Лунинецкого района ушел из дома в неизвестном направлении еще 16 февраля. Ситуация усугублялась тем, что у мужчины были проблемы со здоровьем, он нуждался в медицинской помощи.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Витязь» Сергей Крупенков рассказал Медиа-Полесье, как искали пропавшего пенсионера. К поискам волонтеры подключились 18 февраля и с этого дня ежедневно обследовали окрестности. Особенно большим составом добровольцев вышли 28 февраля.

В поисках участвовали добровольцы из Житкович, Петрикова (Гомельская область), из Лунинца, Дрогичина и Белоозерска.

– Ежедневно на поиски выезжало около 20 человек. Мы разделялись на группы и обследовали квадрат за квадратом. За день каждый наматывал порядка шести километров по лесу, - рассказал Сергей Крупенков.

Пропавшего искали спасатели, работники лесхоза, родственники пенсионера и местные жители.

К сожалению, чуда не произошло – 28 февраля пропавшего пенсионера нашли мертвым. По информации УСК по Брестской области, в ходе осмотра тела мужчины признаков насильственной смерти не обнаружили. По факту смерти мужчины проводится проверка.

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