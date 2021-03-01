В Минске намерены найти и предоставить дополнительные рабочие места для учащейся молодежи Фото: Инна КОРСАК

В Минске намерены найти и предоставить дополнительные рабочие места для учащейся молодежи. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

В понедельник, 1 марта, мэр Минска Владимир Кухарев провел оперативное совещание. Одна из тем, которая на нем обсуждалась, - вопрос трудоустройства учащейся молодежи. По словам мэра столицы, в Минске насчитывается около 150 тысяч студентов.

- Нам нужно комплексно проработать данный вопрос как со студентами, так и с нанимателями, чтобы максимально вовлечь молодежь в трудовую деятельность. Необходимо создать механизмы, которые бы позволяли каждому студенту, желающему найти работу, иметь доступ ко всем базам вакансий, а также своевременно получать всю информацию о вопросах, связанных с трудоустройством, - сказал Кухарев.

По словам мэра Минска, учащаяся молодежь на встречах с руководством города довольно часто поднимает вопросы трудоустройства. Тем самым она готова работать как временно, в период каникул, так и на постоянной основе, чтобы приобрести опыт в своей будущей профессии.

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