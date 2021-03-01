В Лиде 1 марта задержали журналистку Ольгу Быковскую Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Лиде в понедельник, 1 марта, задержали журналистку Ольгу Быковскую. Она приехала в суд в качестве свидетеля. Об этом сообщает телеграм-канал БАЖ.

В Лиде 1 марта проходил административный судебный процесс над журналистом-фрилансером Юрием Дешуком. Сначала он был задержан по уголовному делу (в его квартире 9 февраля был проведен обыск и изъята техника), а сейчас его судят по статье 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Ольга Быковская поехала в суд в качестве свидетеля. Ее там задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два года лишения свободы. В Минске вынесли приговор журналисткам «Белсата», которые вели стрим с площади Перемен.

Катерина Андреева и Дарья Чульцова свою вину не признавали: в последнем слове журналистки говорили, что выполняли свою работу. (подробности)

«Журналист получила от меня разрешение на публикацию»: 23 февраля продолжается суд над Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным.

Заседание началось в 10.15 в Доме правосудия на Семашко. (подробности)