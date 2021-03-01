С 1 марта вы не можете перевести со своей карты более 3000, если это карта «Беларусбанка». Вот почему банк вве ограничения и как их отменить

Чтобы клиентов не обманули мошенники, Беларусбанк ограничил некоторые операции по карточкам. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В «Беларусбанке» ввели ограничения при совершении операции с платежными карточками. Действовать ограничения начали уже с понедельника, 1 марта.

Так, не проведение некоторых расходных операций с использованием реквизитов карты и без физического использования дебетовых карт банка вводится ограничение в размере 3000 рублей в сутки.

Держатели карточек «Беларусбанка» не смогут отправить денежный перевод на сумму, превышающую 3000 рублей (получится это только у клиентов, которые будут переводить деньги на свои же карточки этого же банка или на карточки «любимых» личных номеров). Также нельзя будет произвести оплату свыше 3000 рублей в сутки в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с МСС-кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540 (исключая операции открытия/пополнения on-line депозитов банка и покупки облигаций).

В пресс-службе банка объяснили: ограничения вводятся, чтобы минимизировать случаи хищения денег со счетов клиентов. При необходимости клиент может отменить ограничение. Для этого он должен лично позвонить в контакт-центр банка или обратиться в банк с письменным заявлением.

БУДЬ В КУРСЕ!

В банке напоминают: третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты вашей банковской платежной карты. Нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS-сообщений, присылаемых банком при совершении платежей, переводов и других операций.

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