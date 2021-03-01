Студент магистратуры из Минска устроился драгдилером, чтобы заработать на оплату учебы

В Минске парень устроился разносить по тайникам пакетики с наркотиком, чтобы оплатить учебу. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Минске за «закладки» задержали студента магистратуры одного из ведущих вузов страны. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района столицы.

Молодого человека заподозрил случайный прохожий и рассказал милицейскому наряду, что, предположительно, он делал закладки наркотиков. В кармане у молодого человека нашли особо опасный психотроп – мефедрон, а в его мобильном телефоне – фото тех мест, где он прятал закладки, и их координаты.

Молодой человек рассказал, что искал подработку через соцсети – ему нужно было оплачивать учебу. За одну «закладку» ему обещали платить от 4 до 10 долларов. После некоторых сомнений он решил попробовать себя в этой роли.

Чтобы трудоустроиться, молодой человек выслал работодателям свое фото с паспортом и кодовым словом, заполнил анкету, прошел инструктаж и стажировку – раскладывал по городу пакетики, в которых была мука. Только после этого его допустили к «работе».

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»), — рассказал агентству заместитель прокурора Октябрьского района Евгений Матюшенко. — Вину он признает, чистосердечно раскаивается. За содеянное ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом или без него. До приговора суда обвиняемый будет находиться под стражей.

Кстати, молодой человек не успел заработать в интернет-магазине ни копейки.

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