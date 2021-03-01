Виктор Лукашенко - больше не помощник президента, но получил генеральские погоны

Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента. Фото: sb.by

То, о чем шла речь на недавнем собрании Национального олимпийского комитета Беларуси, состоялось: Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента по национальной безопасности. Причина - переход на выборную должность. Такой указ Александр Лукашенко подписал 26 февраля, а 1 марта об этом сообщила пресс-служба президента.

Напомним, Виктора Лукашенко избрали главой Национального олимпийского комитета. Сын сменил на этой должности отца, который был президентом НОК с 1997 года. Однако в конце 2020 года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Александру Лукашенко запрещено участие в Олимпийских играх и других мероприятиях Международного олимпийского комитета.

Что касается Виктора Лукашенко, то помимо освобождения от должности помощника президента Александр Лукашенко принял в отношении его еще одно решение: присвоил звание генер-майора запаса. Смотрите, кому еще Лукашенко дал генеральские погоны.