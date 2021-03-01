Александр Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий

Александр Лукашенко присвоил генеральские звания. Фото: БЕЛТА.

1 марта Александр Лукашенко подписал указы о присвоении очередных воинских званий и указ о присвоении специального воинского звания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковником Владимиру Куприянюку (первому заместителю командующего войсками Западного оперативного командования), Роману Подлиневу (заместителю председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь), Николаю Карпенкову (заместителю министра внутренних дел, командующему внутренними войсками), Дмитрию Шахраеву (начальнику Службы безопасности президента Республики Беларусь), Андрею Павлюченко (начальнику Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ).

Виктору Лукашенко, который был освобожден от должности помощника президента, и избран президентом Национального олимпийского комитета, присвоено очередное воинское звание – генерал-майор запаса.

Генеральские погоны получил также полковник милиции Геннадий Казакевич (заместитель Министра внутренних дел, начальник криминальной милиции). Ему присвоено специальное воинское звание генерал-майора милиции.