20 суток ареста, штрафы больше пенсии: как осудили женщин, которые читали книги в электричке в Минске

В Минске осудили женщин, которые читали книги в электричке Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Группу пенсионерок, которых задержали в Минске при выходе из электрички, судили 1 марта. Правозащитники сообщали о 14 задержанных женщинах, суды прошли уже над 8 пенсионерками. В целом они должны будут пополнить казну на сумму около 7,7 тыс. рублей - такая общая сумма штрафов. Пока - ведь суды над остальными еще пройдут.

Напомним, по словам очевидца, пенсионерки читали в электричке книги белорусских классиков - таким образом, проводили акцию в поддержку родного языка. Всех доставили в милицию, где составили административные протоколы на проведение несанкционированной акции, кроме того на двух женщин - за «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Одной из женщин, 66-летней Галине Гуленковой, суд назначил административный арест на срок в 20 суток. А Елену Застенчик суд оштрафовал сразу на 1740 рублей. Это примерно три месячных пенсии.

Кстати, самую старшую из задержанных, 75-летнюю Наталью Иванисову, тоже оштрафовали - на 725 рублей, сообщает t.me/viasnanazirae.