На Филиппинах пятеро попали в больницу после прививки от COVID-19

После вакцинирования китайской вакциной как минимум пятеро филиппинцев попали в больницу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Филиппинах как минимум у пяти человек возникли проблемы после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Филиппинцев вакцинируют китайским препаратом производства компании Sinovac. После вакцинации пять человек госпитализированы в Мемориальный медицинский центр ветеранов. У одного из них, предположительно, аллергическая реакция – тело пациента покрылось сыпью. О том, какие проблемы возникли у остальных пациентов и в каком они состоянии, не сообщается. Уточняется, что все люди находятся под наблюдением.

Напомним, 19 февраля в Беларусь прибыл подарок от Китайской Народной Республики- 100 тысяч доз вакцины производства компании «Синофарм».

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