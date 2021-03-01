Лидера Объединенной гражданской партии забрали на Окрестина отбывать 15-суточный арест

Лидера ОГП Николая Козлова забрали на Окрестина отбывать 15-суточный арест, Фото: ucpb.info

1 марта председателя белорусской Объединенной гражданской партии Николая Козлова доставили в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске для отбытия административного ареста в 15 суток. Такое наказание ему назначил суд за неповиновение - отказ давать подписку о неразглашении по делу Координационного совета оппозиции, сообщается на странице партии в Фейсбуке.

Напомним, лидера ОГП судили еще 18 февраля. Но сразу на 15 суток не забрали. Задержать и отправить отбывать наказание политика могли в любое время. После суда Козлов заявлял, что по-прежнему не намерен подписывать документы о неразглашении. По его мнению, такая подписка дает возможность следствию превышать свои служебные полномочия.

- Я не буду подписывать подписку о неразглашении, потому что считаю, что дело против Координационного совета сфабриковано и политически мотивировано. Невиновные люди сидят в тюрьме. А следователи, пользуясь этим, пытаются как-то повлиять на свидетелей. Меня следствие пока рассматривает в качестве свидетеля, но это условный статус в нашей стране, - цитирует политика сайт партии.

3 марта Козлова еще ждет суд по новому протоколу.