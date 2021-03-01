Журналистку Быковскую, которую задерживали в суде в Лиде, отпустили с извинениями

Журналистку Быковскую, которую задерживали в суде в Лиде, отпустили. Фото: facebook.com/vbykowskaja

Журналистку Ольгу Быковскую вечером 1 марта отпустили из Лидского РОВД. Напомним, минчанка приехала в райцентр в качестве свидетеля по делу другого журналиста - Юрия Дешука. Мужчину обвиняли в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. А именно в том, что на приговоре общественному активисту Витольду Ашурку журналист выкрикивал «Жыве Беларусь!» - по версии милиции.

Быковская тоже была на том суде, но ее признали свидетелем. Дешука в итоге суд оштрафовал на 1450 рублей (50 базовых величин). А Быковскую и еще одного свидетеля - Евгения Лукашевича - задержали в перерыве суда. Точная мотивировка задержаний пока не известна.

И вот Ольга Быковская написала в своем Фейсбуке, что ее отпустили в восьмом часу вечера:

- Чуть не оформляли уже, но руководство изучило удостоверение БелаПАН. Майор, который нас поймал возле суда, принес извинения и отпустил.

Также Ольга отметила, что Лукашевич по-прежнему задержан.