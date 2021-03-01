Подошел 7-летний мальчик и сказал, что потерялся. Как в Минске ребенку помогли найти дедушку

Инспекторы ГАИ в Минске помогли ребенку найти дедушку. Фото: скриншот видео ГАИ

Недавно в Минске нетипичным делом пришлось заняться сотрудникам Госавтоинспекции - они помогли потерявшемуся 7-летнему мальчику найти дедушку, с которым ребенок был на прогулке. Вечером малыш подошел к инспекторам на перекрестке улиц Чкалова и Воронянского.

- Сказал, что потерялся. Сотрудники ГАИ посадили малыша в патрульный автомобиль, чтобы он согрелся, - сообщает УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Инспекторы сразу стали искать родных ребенка и вскоре они заметили растерянного дедушку, который искал внука. Сотрудники передали малыша родственнику, а тот выразил им огромную благодарность.

Судя по опубликованному видео, ребенок сказал инспекторам, что потерял бабушку рядом с домом. Первоклассник Тимофей объяснил, что бабушка была в черной одежде и вместе с дедушкой.

- Молодец, солдат: не испугался, не плакал, - констатировал в итоге инспектор.