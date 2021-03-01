Со 2 марта на АЗС Беларуси дорожает топливо - пятый раз с начала года

Со 2 марта на АЗС Беларуси дорожает топливо Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Со вторника, 2 марта, розничные цены на моторное топливо на автозаправках Беларуси изменяются. Об этом сообщил «Белнефтехим» вечером 1 марта. На этот раз в концерне не назвали причин повышения цен. Напомним, ранее поводом были рост стоимости нефти на мировом рынке и обеспечение устойчивой работа отечественных нефтеперерабатывающих заводов. По последним данным, цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с 22 февраля.

А в Беларуси топливо минувший раз дорожало 23 февраля. 2 марта анонсировано уже пятое с начала 2021 года повышение цен. Каждый раз - на 1 копейку. В «Белнефтехиме» объясняли это продолжением «реализации ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты».

Итак, теперь на АЗС цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,75 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива - 1,85 руб., АИ-98-К5-Евро - 2,07 руб.