Глава КГК: Получающих зарплаты в конвертах будут наказывать административно

За "зарплаты в конвертах" в Беларуси могут начать наказывать работников. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Александр Лукашенко сказал о получении «зарплат в конвертах» в Беларуси. Так он заявил, что наказывать за это необходимо не только работодателей, но и сотрудников.

Тему в эфире «Беларусь 1» уточнил председатель Комитета госконтроля. По словам Василия Герасимова, получателей зарплаты в конвертах может ждать административная ответственность. Но он же уточнил, что в КГК есть идея того, чтобы выработать механизм освобождения от ответственности.

- Главное не допускать такого рода случаев. И здесь, конечно, должна быть ответственность, как нанимателя, но и, может быть, ответственность сотрудников, которые получают такого рода плату, заранее зная, что это незаконно. Чтобы избежать определенных противоречий, то есть, чтобы человек сам на себя не говорил, возможно, должен быть какой-то механизм освобождения от ответственности. Но пока это только идея, мы пока ее не прорабатываем, - уточнил глава КГК.

Еще руководитель Госконтроля рассказал о том, что последний случай «зарплат в конвертах» был выявлен в Бобруйске.

- Рекламная компания за 4 года выплатила в конвертах 1 миллион рублей. В итоге пострадали 104 сотрудника это компании и возбуждено уголовное дело. Рискует не только тот, кто получает (зарплату в конверте - Прим.), но и тот, кто выплачивает. А рискует он своей свободой, - резюмировал Герасимов.

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