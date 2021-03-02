Глава Минздрава сказал о третьей волне коронавируса и о том, есть ли в Беларуси британский и южноафриканский штаммы

Министр здравоохранения заявил, что в Беларуси не выявлено ни британского, ни южноафриканского штаммов "ковида". Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что белорусская система здравоохранения на данный момент готова к приходу третьей волны пандемии коронавируса, в эфире «Беларусь 1» заявил глава Минздрава.

Еще Дмитрий Пиневич объяснил, что число заболевших будет расти.

- Заболеваемость несколько должна быть увеличена. Она связана с волнообразной практикой эпидемического процесса. И присоединяется вирус гриппа, - подчеркнул он.

При этом министр здравоохранения назвал ситуацию контролируемой. Пояснив, что это благодаря тому, что в Беларуси около 40 процентов населения привиты от гриппа и, что сейчас крайне мал пассажиропоток в страну. А продолжая, рассказал о том, пришли ли в Беларусь мутации коронавируса.

- Штаммы мы мониторируем достаточно плотно. В Беларуси их не найдено, нет ни британского, ни южноафриканского (штаммов COVID-19 - Ред.). Также ежедневно мониторится ситуация у коллег, как на Востоке, так и на Западе, - заметил министр.

Как и другие специалисты здравоохранения, белорусские врачи в борьбе с коронавирусом делают ставку на вакцинацию населения. Дмитрий Пиневич, уверен, что вакцинопрофилактика даст свой эффект.

- «Спутник V» - прекраснейший препарат, он зарегистрирован у нас первых после России. Его показания уже расширены («Спутником V» одобрен для людей старше 60 лет - Ред.). Также мы получили хорошую вакцину из Китая. В Беларуси уже была разлита опытная серия «Спутника V» на «Белмедпрепаратах». Думаю, в конце марта получим промышленную серию вакцины, - подытожил глава Минздрава.

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