Это третья волна? Впервые за семь недель ВОЗ снова регистрирует рост заболеваемости COVID-19 в мире

Заболеваемость коронавирусом в мире снова стала расти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что в мире вновь за последние семь недель регистрируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС со ссылкой на официальные данные ВОЗ.

Информацию о росте заболеваемости коронавирусом озвучил гендиректор ВОЗ во время брифинга 1 марта. По заявлению Тедроса Гебрейесуса, рост фиксируется впервые за последние семь недель, когда наблюдался спад случаев инфицирования «ковидом».

- Мы видим, что число случаев заражения увеличивается. В четырех из шести регионов зафиксирован рост, - констатировал он.

При этом Гебрейесус заметил, что ВОЗ ожидала, что это могло произойти, и это скорее разочаровало, нежели удивило специалистов. Дальнейшие действия ученых и медиков - понять причину роста заболеваемости.

- Частично это связано с ослаблением ограничительных мер, циркуляцией различных вариантов и потерей людьми бдительности, - уверен глава ВОЗ.

Резюмируя он заметил, что вакцинация поможет спасти человеческие жизни, однако странам не стоит полагаться только на прививки. И подчеркнул, что основой борьбы с «ковидом» остаются базовые меры общественного здравоохранения.

ОФИЦИАЛЬНО: В течение недели с 22 по 28 февраля в мире по данным ВОЗ зарегистрировано свыше 2,6 миллионов новых случаев коронавируса. Неделей ранее эта цифра была меньше 2,5 миллиона.

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