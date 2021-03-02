Названа птица, которой белорусы звонят чаще всего. И вот зачем это нужно

В Беларуси единственной мире появились телефонные номера птиц. Фото: ptushki.org.

Самой популярной птицей, которой звонят белорусы, стал соловей, сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Так в организации подвели итоги минувшего года. В мае 2020-го года в Беларуси запустили проект «Выйди на связь с природой», которые вместе осуществили компания А1, АПБ и волонтерская инициатива «Креатон».

Мобильная компания подключила к номерам мобильной связи 10 белорусских птиц и за 9 месяцев проекта им набрали более 183 тысяч раз, представляете! Только одному соловью позвонили свыше 37 тысяч раз, также 26 тысяч раз звонили серой неясыти («шэрая кугакаўка» - на белорусском языке), а еще 20 тысяч человек «поговорили» с черным дроздом.

- Чаще всего звонили соловью, хотели услышать его трели. А реже всего набирали крапивника. К слову, этой зимой не только на фото в соцсетях, но и в списках звонков птицам лидировали еще красногрудые снегири, - поделились в «Ахове птушак Бацькаўшчыны».

Реже всего белорусы звонили в 2020-ом году крапивнику. Фото: ptushki.org.

В чем месседж проекта «Выйди на связь с природой»?

Идея проекта в деятельности в области экологии, он повышает экологическую осведомленность и заботу о природе. Звонки птицам должны были донести эту идею до белорусов всех возрастов в интересной и увлекательной форме.

Но получилось даже масштабнее! Проект «Выйди на связь с природой», осуществленный впервые в Беларуси, вышел за пределы республики.

Позвонить на номер белорусских птиц можно в любое время. Фото: ptushki.org.

- В соцсетях новость разлетелась по всему миру, появился даже челлендж «Позвони своей кукушке». И за первые месяцы работы номеров, белорусским птицам позвонили из Украины, России, США, Швеции и других стран, - сообщили в организации.

Номера белорусских птиц работают круглые сутки. Позвонить и услышать трели, кукование и уханье можно в любое удобное для вас время. Позвонить, например, крапивнику по номеру +37544-500-66-19 можно хоть прямо сейчас!

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