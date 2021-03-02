Три автомобиля столкнулись на проспекте Независимости в Минске

Три автомобиля столкнулись в Минске. Фото: ГАИ

ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Независимости в Минске, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, вечером 1 марта водитель автомобиля-такси «Джили» ехал по проспекту со стороны ул.Калинина в направлении ул.Дорошевича и решил проехать перекресток с ул.Сурганова на красный свет светофора. В итоге он совершил столкновение с автомобилем «Форд», который двигался по ул.Сурганова со стороны ул.Платонова в направлении ул.Якуба Колоса.

– От удара «Джили» отбросило вправо, на маршрутное такси «Мерседес», а «Форд» оказался на тротуаре, – рассказали подробности в ГАИ.

В результате аварии никто не пострадал, оказались повреждены машины. В Госавтоинспекции в связи с этим напомнили, что за рулем нужно быть очень внимательными.

– Проезд перекрестков как регулируемых, так и нерегулируемых требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения, – добавили в ГАИ.

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