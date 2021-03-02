Власти Литвы сказали, что необходимо сделать для бойкота Белорусской АЭС

Чтобы бойкотировать БелАЭС Литве придется отключиться от единой энергосистемы, считают литовские операторы энергосетей. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Гендиректор оператора электросетей Литвы Litgrid объяснил, без чего невозможен полный бойкот Белорусской АЭС, информирует ТАСС со ссылкой на литовский ресурс LRT.

Так, по словам Рокаса Масюлиса, бойкотировать БелАЭС невозможно без полного отключения от энергосистемы всего региона. Имея ввиду отключение от единой энергосистемы России, Эстонии, Латвии, Литвы и Беларуси (БРЭЛЛ).

- Мы эту электроэнергию не закупаем, но если кто-то закупает эту электроэнергию, то она перетекает через соединение с сетями Беларуси, - заметил гендиректор Litgrid.

Чтобы пресечь это, считает литовский чиновник, необходимо отключить Литву от соединения с единой энергосистемой БРЭЛЛ и синхронизация с Европой.

Напомним, официальный Вильнюс заявлял, что Белорусская АЭС возводилась с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент и власти Литвы неоднократно по этому поводу делали заявления.

К своем бойкоту Литва призывала присоединиться Латвию и Эстонию, и страны-соседки эту установку Вильнюса на политическом уровне поддержали. Но оказалось, что технически реализовать такой запрет не так легко, так как в едином электроэнергетическом потоке вычислить место выработки электроэнергии невозможно.

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