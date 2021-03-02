Девочка застряла ногой в горячей батарее в Смолевичском районе

Нога девочки застряла в горячей батарее. Фото: МЧС

Спасатели пришли на помощь девочке в Смолевичском районе, нога которой застряла в батарее. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел вечером 1 марта в деревне Заречье.

– Девочка 2014 года рождения играла, засунула левую ногу в радиатор системы отопления и самостоятельно достать ее не смогла, – рассказали в МЧС.

Сначала ее пытались освободить родители, но батарея была горячая, нога ребенка отекала, поэтому достать ее не получилось. Сделать это смогли спасатели, причем им не понадобился гидравлический инструмент.

– Один из них поднял ребенка и придерживал на весу. Это позволило расслабить ногу. Далее с помощью жидкого мыла удалось ее понемногу освободить, – пояснили в МЧС.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, медицинская помощь девочке не нужна.

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