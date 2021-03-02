Первым в Беларуси честно говорил о COVID-19: в Витебске увольняют известного реаниматолога

Владимир Мартов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Витебске Владимир Мартов получил уведомление о том, что с ним не будут продлевать трудовой контракт. Медик подтвердил эту информацию порталу tut.by.

Свою трудовую книжку он забирает 2 апреля.

Уведомление от руководства о прекращении с ним сотрудничества Мартов получил 1 марта. С 3 апреля он останется без работы в связи с истечением срока действия контракта.

По его словам, он не удивлен, поскольку ожидал этого.

Владимир Мартов известен также тем, что он был в числе врачей, которые первыми в республике (еще в апреле 2020 года) заявили, что проблема с коронавирусом серьезная, хотя тогда на официальном уровне утверждалось, что в Беларуси от COVID-19 никто не умирает.

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