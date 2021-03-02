В свой день рождения 90-летний Михаил Горбачев сказал, как восстановить СССР и подчеркнул, что люди хотят перемен

Михаил Горбачев сказал, что считает главным достижением своей жизни. Фото: "РИА Новости".

Во вторник, 20 марта, Михаил Горбачев празднует 90-летний юбилей. В честь этого ТАСС опубликовало интервью с первым и последним президентом СССР. В интервью затронуты многие «советские» темы: перестройка, гласность, распад Советского Союза. Вот как об этом говорит Горбачев сегодня.

Главное - люди обрели свободу

Так журналист информагентства спросил Михаила Юрьевича о том, что в свои сегодняшние 90 лет он может назвать «главным делом всей свое жизни»?

- Конечно, перестройку и все, что с ней связано, - однозначно ответил Горбачев.

И развивая тему, подчеркнул, что и сейчас у него сохранилось глубокое убеждение в том, что перестройка была необходима и что правительство СССР «вело ее в правильном направлении».

- Главное, чего мы достигли внутри страны, - люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой. И поэтому попытка отбросить страну в прошлое - путч ГКЧП - не удалась, - прокомментировал политик.

Еще Горбачев сказал, что еще одни его достижения, но уже на внешнеполитической арене, это прекращение холодной войны, а также радикальное сокращение ядерных вооружений.

Михаил Горбачев назвал главные плюсы перестройки: люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Люди хотят перемен

Отвечая на вопрос о решениях, которые хотелось бы сейчас поменять Горбачев заметил, что принципиальные решения он принимал и в политике, и в жизни, но менять ничего бы не стал.

- В политике, конечно, многое сегодня видится яснее, были промахи. Меня, я знаю, критикуют за «доверчивость». Но если бы я не доверял людям, народу, то перестройка вообще не началась бы. Ругают меня и за гласность. Но без гласности ничего в стране не изменилось бы, - уверен политик.

Говоря о современной ситуации в России, подчеркнул, что «перемены нужны» и неважно будут они названы реформами или перестройкой. Но заметил, что изменения это «процесс выхода страны к нормальной, достойной жизни для всех людей».

- Легкими они не бывают. Тем более, сейчас все осложняется последствиями пандемии. Но, я думаю, люди хотят перемен, - прокомментировал Горбачев.

Союз можно было сохранить

Завершая интервью Михаил Горбачев ответил на вопрос о том, возможно ли восстановление СССР в каком-либо виде в современном мире и необходимо ли это.

Горбачев сказал, что России нужны перемены. Фото: ТАСС.

Первый и последний президент СССР сначала напомнил, что не раз говорил о том, что Советский Союз можно было сохранить. Но, уточнил, что это было бы возможно только, если бы он был, обновленным, реформированным, обеспечивающий все республики широкими правами и реальным суверенитетом.

- Сейчас уже почти 30 лет существуют независимые государства. Существует Евразийский экономический союз, Организация Договора коллективной безопасности. Вот эти организации надо укреплять. И сделать все, чтобы восстановить отношения с теми республиками, с которыми у нас сейчас разлад. Нужна такая программа, - заключил Горбачев.

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