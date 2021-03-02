Серьезная авария в центре Гродно: две легковушки столкнулись лоб в лоб – один вдитель попал в больницу

Лобовое ДТП в Гродно. Фото: ГАИ

Серьезная авария произошла утром 2 марта в Гродно с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

– Сегодня в 7 часов 22 минуты в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение о ДТП на улице Горновых. Предварительно установлено, что в районе остановки общественного транспорта в «лобовую» столкнулись «Ауди» и «Форд», – рассказали подробности в ГАИ.

После аварии 49-летний водитель «Форда» попал в больницу.

Инспекторы ищут очевидцев произошедшего. Их просят обращаться по номеру 102.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, они выясняют причины и другие обстоятельства произошедшего. Подробности пообещали рассказть позже.

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