Мужчина отравился угарным газом в Ошмянском районе. Фото: pixabay
Тело мужчины обнаружено в одном из домов в Ошмянском районе, он отравился угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Информацию о том, что найден труп, спасатели получили 2 марта в 3.50. Известно, что погибший – 1973 года рождения. Его место работы устанавливается. Его нашли в жилом доме по ул. Зеленая Дубрава в агрогородке Станция Ошмяны Ошмянского района Гродненской области.
Спасатели полагают, что он умер от отравления угарным газом из-за преждевременного закрытия заслонки дымохода печи.
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