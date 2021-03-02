Мужчина отравился угарным газом в Ошмянском районе. Фото: pixabay

Тело мужчины обнаружено в одном из домов в Ошмянском районе, он отравился угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Информацию о том, что найден труп, спасатели получили 2 марта в 3.50. Известно, что погибший – 1973 года рождения. Его место работы устанавливается. Его нашли в жилом доме по ул. Зеленая Дубрава в агрогородке Станция Ошмяны Ошмянского района Гродненской области.

Спасатели полагают, что он умер от отравления угарным газом из-за преждевременного закрытия заслонки дымохода печи.

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