В Минске 2 марта огласят приговор журналистке tut.by Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину

Приговор в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина огласят 2 марта. Фото: БелТА.

Во вторник, 2 марта, суд Московского района Минска в Доме правосудия проводит уже шестое заседание по делу обвиняемых в разглашении врачебной тайны (ч.3 ст.178 УК РБ) журналистки tut.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина.

Напомним, суд идет в закрытом режиме. Но оглашение приговора, которое запланировано на 16.00 часов должно быть публичным. В суд смогут попасть родные, коллеги и друзья обвиняемых Катерины Борисевич и Артема Сорокина.

Минимально им грозит по 178 статье Уголовного Кодекса шесть месяцев заключения, максимально - 3 года. С момента задержания они находятся под стражей уже 102 дня.

Суд ведет судья Светлана Бондаренко, государственный обвинитель - Людмила Иваненко. Защитники обвиняемых адвокаты: Андрей Мочалов, Михаил Боднарчук, Ольга Батюк.

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